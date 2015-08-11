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استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال رئيس الوزراء خلال زيارته للمنيا

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استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال رئيس الوزراء خلال زيارته للمنيا استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال رئيس الوزراء خلال زيارته للمنيا
أعلنت مديرية أمن المنيا حالة الطوارئ ورفع حالة التأمين للطرق، استعدادا لزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التى أعلن عنها أمس.

ويقوم المهندس إبراهيم محلب بتفقد أرض مشروع المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى سيتم استصلاحها وتوزيعها على الشباب.

ومن ناحية أخرى، قامت أجهزة الوحدة المحلية بمدينة المنيا، بإزالة المطبات أمام مدخل المدينة وتجميل المداخل وإزالة القمامة من المدخل الجنوبى.

وسوف يكون فى استقبال رئيس الوزراء اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا والقيادات الأمنية.

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