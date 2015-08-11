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وصول 809 ركاب لميناء نويبع و136 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

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وصول 809 ركاب لميناء نويبع و136 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 809 ركاب لميناء نويبع و136 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 669 راكبا و32 سيارة منهم 25 سيارة تصدير والسفينة بريدج وعلى متنها 26 برادا و14 تريلا و21 برادا.

وأضاف عبد الرحيم شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 150 راكبا و1 سيارة و1 باص جيت، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 839 راكبا و37 سيارة و4 باصات جيت خلال رحلتين لها والسفينة بريدج وعلى متنها 14 برادا و11 تريلا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة واستقبال العبارة نيوتاليس وعلى متنها 107 سائحين إلى ومن الكنيسة لممارسة الغوص والرياضات المائية، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة واستقبال العبارة نيوتاليس وعلى متنها 29 سائحا إلى ومن الكنيسة.

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مصر 365

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