محافظ قنا: محلب يتفقد اليوم مشروع استصلاح وتنمية منطقة غرب النيل

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يزور محافظة قنا ظهر اليوم حيث يتفقد مشروع استصلاح الأراضى الصحراوية غرب المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا (قرية الحرية) يرافقه خلالها اللواء عادل لبيب ووزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى.

وأشار محافظ قنا أن مشروع استصلاح الأراضى بقرية المراشدة يهدف إلى استصلاح 12 ألفا و500 فدان عن طريق المياه التى ستوفرها محطة مياه المراشدة بينما يدخل مشروع تنمية واستصلاح منطقة غرب النيل الصحراوية بمنطقة المراشدة بمركز الوقف ضمن مشروع المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الهجان أن الدولة تعطى أولوية كبرى لمشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية بزيادة الرقعة الزراعية والتنمية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتشجيعا للاستثمار فى الأراضى الصحراوية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( كقرية الحرية ) وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.