مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى طفل مصرعه وأصيب 2 آخران جراء وقوع حادثى تصادم بالبحيرة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالطريق الزراعى السريع أمام قرية قصر المصرى، اتجاه القاهرة دائرة المركز، والثانى بدائرة مركز دمنهور.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم و ر أ 8749/ و ق ج 4657 " نقل بمقطورة" محملة أسمنت قيادة صلاح محمد سعد " سائق ، السيارة رقم ر م ج 1895/ ر ع د 1276" نقل بمقطورة "قيادة "محمد السيد أحمد".

أثناء دوران السيارة الأولى من إحدى الفتحات للسير بالاتجاه المعاكس تصادف قدوم السيارة الثانية، فاصطدمت بها من الخلف، مما أدى إلى سقوط جزء من حمولة السيارة الأولى بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية وعبدالله السيد فياض "تباع السيارة الثانية" بسحجات وكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج، وتحرر المحضر 14132/2015 جنح المركز.

ووقع الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة دمنهور بطريق دمنهور الدلنجات "فردى" أمام قرية منية عطية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل "إسلام عبدالخالق الصافى" اصطدمت به السيارة رقم ب ص ج 2368 "أجرة" قيادة "سامح بسيونى يوسف" سائق مما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء سيرة بالطريق المشار إليه اصطدم بالمتوفى عن طريق الخطأ،

>وبسؤال والدته "أصيله محمد قطب" مدرسة قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 20434/2015 جنح المركز.