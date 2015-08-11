غرق مختل عقليا بترعة رى أبو العينين بالبحيرة

لقى شاب مختل عقليا مصرعه غرقا بترعة رى أبو العينين أمام قرية العشرة دائرة مركز شرطة أبو حمص، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء عبور "ش.ال.م" عاطل ومقيم بذات الناحية (مختل عقلياً) كوبرى خشبى أعلى الترعة المشار إليها اختل توازنه وسقط بالترعة وغرق، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمشرحة مستشفى أبو حمص العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيقة "ج.أ.م" حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 8407/2015 إدارى المركز.