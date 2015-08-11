مسلحون يسرقون سيارة تحت تهديد السلاح بمنيا القمح بالشرقية

قام مسلحون باعتراض طريق سائق سيارة نصف نقل "دبابة"، وقاموا بسرقتها منه صباح اليوم، الثلاثاء، بالطريق العام "منيا القمح- الزقازيق" أمام قرية المساعدة، ولاذوا بالفرار بعد سرقة السيارة تحت تهديد السلاح من قائدها.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد حاتم الهديبى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام مسلحين باعتراض طريق سائق سيارة نصف نقل "دبابة" بالطريق العام "منيا القمح- الزقازيق" أمام قرية المساعدة، وقاموا بسرقة السيارة تحت تهديد السلاح، ولاذوا بالفرار، وتوجه السائق إلى مركز شرطة منيا القمح لتحرير محضر بالواقعة.

الجدير بالذكر أن منيا القمح شهدت الأيام الماضية العديد من وقائع سرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح.