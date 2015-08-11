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الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب فى أتوبيس تابع لهيئة النظافة

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الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب فى أتوبيس تابع لهيئة النظافة الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب فى أتوبيس تابع لهيئة النظافة
تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى أتوبيس تابع لهيئة النظافة أثناء توقفه بموقف أتوبيسات العباسية، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس تابع لهيئة النظافة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق، وجارى معاينة النيابة العامة للحريق.
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