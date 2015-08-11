إصابة 16 شخصا بحالة تسمم لتناولهم جاتوه فى فرح بالشرقية

أصيب 16 شخص وسيدة أغلبهم من عائلة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء ، بحالة تسمم نتيجة تناولهم "جاتوه ومياه غازية" فى حفل عرس بقرية أبوسرحان مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبوحماد العام ، بوصول 16 شخصا وسيدة أغلبهم من عائلة واحدة مصابين بحالات قىء وإسهال نتيجة تناولهم "جاتوه ومياه غازية" فى حفل عرس بقرية أبوسرحان مركز أبوحماد.

وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم الجاتوه والمياه غازية فى حفل عريس مساء أمس، بالقرية، وأصيبوا على إثر تناولهم الجاتوه بحالات قىء وإسهال.