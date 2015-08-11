المترو يناشد وزارة الكهرباء سرعة إعادة التيار لاستئناف حركة الخط الأول

ناشدت شركة المترو وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائى لمحطة طرة البلد المغذية لنصف الخط الأول من الشهداء حتى حلوان.

وقالت شركة المترو، فى بيان على لسان متحدثها الرسمى، إن شركة الكهرباء قطعت التيار عن محطة كهرباء طرة البلد ونناشدها سرعة عودة التيار للمرفق الذى يخدم لـ3 ملايين راكب يوميا.

كان انقطاع الكهرباء منذ قليل قد تسبب فى تعطل المترو عن محطة طرة البلد المغذية للخط الأول من حلوان حتى محطة الشهداء، مما أدى إلى ازدحام داخل محطات المترو بين محطتى غمرة والشهداء بسبب تعطل المترو، كما تم فتح أبواب المترو ونزول بعض المواطنين للسير على القضبان.