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انتهاء رحلات المترو القادم من المرج فى محطة الشهداء لانقطاع الكهرباء

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انتهاء رحلات المترو القادم من المرج فى محطة الشهداء لانقطاع الكهرباء انتهاء رحلات المترو القادم من المرج فى محطة الشهداء لانقطاع الكهرباء
لجأت شركة المترو الى تحويل القطارات القادمة من محطة المرج والمتجهة إلى حلوان لتغيير مسارها وإنهاء رحلتها بمحطة الشهداء والعودة للمرج نظرا لاستمرار انقطاع الكهرباء.

وقال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو، إن الحركة منتظمة فى نصف الخط الأول من الشهداء حتى المرج.

كان انقطاع الكهرباء قد تسبب فى تعطل المترو عن محطة طرة البلد المغذية للخط الأول من حلوان حتى محطة الشهداء، مما أدى إلى ازدحام داخل محطات المترو بين محطتى غمرة والشهداء بسبب تعطل المترو، كما تم فتح أبواب المترو ونزول بعض المواطنين للسير على القضبان.

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مصر 365