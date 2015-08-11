الأوقاف: الحرب فى الإسلام ذات طابع دفاعى للبناء وليس تخريبيا للهدم

أكدت وزارة الأوقاف، أن طابع الحرب فى الإسلام هو طابع دفاعى، وليس طابعا تخريبيا، مضيفا أن الحرب فى الإسلام للدفاع والبناء والتعمير وليست للهدم، مشيرة إلى أن الحرب فى الإسلام شرعت لحرية الاختيار.

وأضافت الأوقاف، فى خطبة الجمعة المقبلة، أن الحرب فى الإسلام تتسم بخلق الرحمة، حيث لا تشمل الشيوخ والأطفال والعباد الذين تفرغوا للعبادة وليس لهم علاقة بالحرب، مؤكدة أن سلوك الحرب فى الإسلام سلوك رحمة لرد المعتدى حتى يتفرغ الآخرون للبناء ولا تنال غير المقاتلين رحمة بهم.

وأشارت الأوقاف، إلى أن الإسلام حرم الاعتداء على أموال الناس بغير حق، رحمة وتراحما بين الناس وتأمينا لنفوسهم وأموالهم وحياتهم.