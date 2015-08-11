أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الكهرباء: انقطاع التيار نتيجة زيادة الاستهلاك وأعطال فنية

Google+ Print
وزير الكهرباء: انقطاع التيار نتيجة زيادة الاستهلاك وأعطال فنية وزير الكهرباء: انقطاع التيار نتيجة زيادة الاستهلاك وأعطال فنية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الانقطاعات التى تشهدها عدد من أنحاء الجمهورية نتيجة لحدوث أعطال فنية فى الجهد المنخفض "الكابلات المغذية للمستهلك"، بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء ليس فى حاجة لتخفيف الأحمال نتيجة لتوافر الوقود والقدرات المولدة، لافتاً إلى أن الأحمال على الشبكة بلغت أمس 29 ألف ميجا وات بزيادة 5 آلاف ميجا وات عن نفس اليوم من العام الماضى.

وأشار الوزير إلى أن معدلات استهلاك المواطنين زادت بشكل هائل وغير مسبوق تسبب فى زيادة عدد الأعطال لتعرض الكابلات للإتلاف نتيجة عدم قدرتها على التغذية، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء لديها تعليمات مشددة بسرعة التحرك وإنهاء كافة الأعطال لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويرى الوزير، أن خدمة تلقى شكاوى المواطنين عن طريق 121 غير جيدة، وليست مرضية للمواطن، مؤكداً أن القطاع يسعى لتطويرها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والتوزيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل