وزير الكهرباء: انقطاع التيار نتيجة زيادة الاستهلاك وأعطال فنية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الانقطاعات التى تشهدها عدد من أنحاء الجمهورية نتيجة لحدوث أعطال فنية فى شبكة الجهد المنخفض "الكابلات المغذية للمستهلك"، بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء ليس فى حاجة لتخفيف الأحمال نتيجة لتوافر الوقود والقدرات المولدة، لافتاً إلى أن الأحمال على الشبكة بلغت أمس 29 ألف ميجا وات بزيادة 5 آلاف ميجا وات عن نفس اليوم من العام الماضى.

وأشار الوزير إلى أن معدلات استهلاك المواطنين زادت بشكل هائل وغير مسبوق تسبب فى زيادة عدد الأعطال لتعرض الكابلات للإتلاف نتيجة عدم قدرتها على التغذية، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء لديها تعليمات مشددة بسرعة التحرك وإنهاء كافة الأعطال لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويرى الوزير، أن خدمة تلقى شكاوى المواطنين عن طريق 121 غير جيدة، وليست مرضية للمواطن، مؤكداً أن القطاع يسعى لتطويرها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والتوزيع.