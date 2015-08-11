محمد بن راشد .. الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي أن الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته .

جاء ذلك في معرض تعليق سموه على دراسة أصدرتها شركة " لينكد إن " حول الكفاءات والعقول حول العالم .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " اطلعت اليوم على دراسة حول حركة الكفاءات والعقول حول العالم والتي أصدرتها لينكدإن أكبر شبكة للمواهب والكفاءات حول العالم وتضم 380 مليون عضو " .

وأضاف سموه : " جاء في الدراسة أن الإمارات تصدرت عالميا في استقطاب الكفاءات والمواهب إليها .. متقدمة على دول مثل سنغافورة وسويسرا وكندا " .

واعتبر سموه أن خلق الفرص، وجودة الحياة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة كلها عوامل تساعد في استقطاب أفضل الكفاءات والعقول .

واختمم تصريحه بالقول : " الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته.. مقال كتبته قبل عام بعنوان "الهجرة المعاكسة للعقول " .

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