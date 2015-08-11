أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد .. الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته

Google+ Print
محمد بن راشد .. الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته محمد بن راشد .. الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي أن الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته .

جاء ذلك في معرض تعليق سموه على دراسة أصدرتها شركة " لينكد إن " حول الكفاءات والعقول حول العالم .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " :  " اطلعت اليوم على دراسة حول حركة الكفاءات والعقول حول العالم والتي أصدرتها لينكدإن أكبر للمواهب والكفاءات حول العالم وتضم 380 مليون عضو " .

وأضاف سموه : " جاء في الدراسة أن الإمارات تصدرت عالميا في استقطاب الكفاءات والمواهب إليها .. متقدمة على دول مثل سنغافورة وسويسرا وكندا " .

واعتبر سموه أن خلق الفرص، وجودة الحياة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة كلها عوامل تساعد في استقطاب أفضل الكفاءات والعقول .

واختمم تصريحه بالقول : "  الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته.. مقال كتبته قبل عام بعنوان "الهجرة المعاكسة للعقول "  .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل