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منع إيريرا من التدريب في المكسيك

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منع إيريرا من التدريب في المكسيك منع إيريرا من التدريب في المكسيك

(إفي): قال رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إنريكي بونيا إن المدير الفني السابق لمنتخب البلاد ميجل إيريرا ممنوع من التدريب في مرحلة ذهاب الدوري المحلي (أبرتورا 2015).

وقال بونيا في مؤتمر صحفي الاثنين "أعضاء الجهاز الفني لأي منتخب، أيا كان درجته السنية، لن يتمكنوا من التعاقد مع أي ناد في البطولة التي توقفوا عن المشاركة فيها".

وأوضح رئيس الرابطة أن هذا الحظر على إيريرا كمدير فني سابق للمنتخب، هو نفسه الذي يطبق على أي مدرب يفقد منصبه خلال إحدى مراحل الدوري المحلي، فيمنع من الانتقال إلى ناد آخر حتى نهاية المرحلة.

وقال المسؤول "مثله مثل أي مدرب، لا يمكنه أن يتعاقد مع أي ناد آخر".

وقاد إيريرا المكسيكي منذ نوفمبر 2013 ، مرورا ببطولات كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 والكأس الذهبية 2015 التي أحرز الفريق لقبها.

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