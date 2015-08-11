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أسماء شهرة الإنجليز – بجع ودبابير وبنطلونات.. وشواكيش (4 من 4)

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أسماء شهرة الإنجليز – بجع ودبابير وبنطلونات.. وشواكيش (4 من 4) أسماء شهرة الإنجليز – بجع ودبابير وبنطلونات.. وشواكيش (4 من 4)

"هيثم عرابي رجل يمتلك كل الأدوات التي تساعده على النجاح" هكذا تحدث عدلي القيعي مدير التسويق والاستثمار الرياضي السابق بالأهلي عن مدير التعاقدات الخارجية الحالي بالقلعة الحمراء.

عرابي أصبح اسما لامعا خلال الفترة الأخيرة بعدما نجح في جلب أكثر من لاعب لصفوف الأهلي، خاصة صفقة ماليك إيفونا من الوداد المغربي.

وحل القيعي ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" وتحدث عن عرابي قائلا:"هو رجل يمتلك كل الأدوات التي تساعده على النجاح، فهو له خلفية إعلامية، وله علاقة بانتقالات اللاعبين".

وأضاف"في وقت سابق عندما كنت مسؤولا في الأهلي كان عرابي يرشح لي بعض اللاعبين من أجل الانضمام للفريق".

وأكمل"ما تفاجئت به هو قدرته على المثابرة وتحدي الصعاب من خلال ما رأيته في الفترة الأخيرة".

واستدرك"ربما لو جاء عرابي في وقت سابق لم يكن لينجح مع الأهلي، بسبب قلة الأموال وعدم الاستقرار، لكنه أتى في لحظة مناسبة جدا، ولكن هذا لا يغفل سماته الشخصية التي

ساعدته على النجاح".

وبسؤاله عن أبرز تلك السمات التي ساعدت مدير التعاقدات الخارجية بالأهلي على النجاح، أجاب"الغموض والمثابرة".

وأردف"عندما كنت في الأهلي كان نجلي لا يعلم أي شيء عن الصفقات، الغموض هو أهم شيء في ذلك المنصب، لأن أي كلمة في لحظة غير مناسبة قد تفسد كل شيء مثلما حدث مع عمرو السولية"

وواصل"كما أنه يجب أن يكون لديه القدرة على التنبؤ بالخطوات المقبلة للاعب والمنافس وإدارة ناديك أيضا، ومعرفة حدود إدارتك في التعاقدات، وحتى لو لم يكن مقتنعا بذلك فعليه المثابرة وإقناعهم".

سبب فشل ضم السولية

كان عمرو السولية لاعب خط وسط الإسماعيلي السابق والمنضم حديثا للشعب الإماراتي قريبا من الانتقال للأهلي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وبسؤاله عن سبب فشل تلك الصفقة علق مهندس الصفقات قائلا:"التداول الإعلامي".

وأضاف"هناك بعض الأشخاص الذين سربوا المفاوضات مع السولية، وهذا ما جعل الصفقة تبوء بالفشل، يجب أن يكون هناك غموض".

أصعب الصفقات

أبرم القيعي العديد والعديد من الصفقات لصالح الأهلي على مر السنين، ولكن ما هي كانت أصعبهم؟

وأجاب مدير التسويق السابق بالأهلي"أي مفاوضات مع الإسماعيلي لضم أي لاعب منه كانت صعبة للغاية".

وبرر ذلك"مع الإسماعيلي تكون هناك ضغوط جماهيرية كبيرة، مما يجعل ضم هؤلاء اللاعبين صعبا".

وأضاف"تلك الحساسية الجماهيرية جاءت بسبب فوز هؤلاء اللاعبين بالبطولات مع الأهلي، مع إنهم لو انضموا لفريق آخر لن ترى تلك الضجة".

وأكمل"أحمد خيري على سبيل المثال لم يوفق مع الأهلي بسبب الإصابات، ولم يكن هناك أي حساسية بسبب انتقاله للفريق، ولكن لو كان توج بالبطولات لكانت كل الأمور أصبحت مختلفة".

وتابع"ما يحدث هو أن جمهور الإسماعيلي يغضب من فوز لاعبيه بالبطولات مع الأهلي، على الرغم من إنهم حينما كانوا هناك لم يتوجوا بالألقاب".

وأتم"الفارق فقط هو أن الأهلي يوفر مناخ مناسب للفوز بالبطولات".

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