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قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء بهدم مساكن ومنشآت فلسطينية فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. . فيما أحبط الفلسطينيون هجوما لمجموعة من المستوطنين على إحدى قرى نابلس شمال الضفة.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال باشرت منذ ساعات الصباح بهدم مساكن مبنية قبل عام 1967 بالقرب من حاجز "الحمرا" العسكرى الإسرائيلى فى منطقة الأغوار الوسطى. . مشيرة إلى أن هذه هى المرة الثالثة التى تهدم فيها قوات الاحتلال هذه المساكن منذ عام 1996.

كما هدمت جرافات الاحتلال بسطات للخضار والفواكه تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكرى شمال شرق جنين (شمال الضفة) بحجة عدم الترخيص.

وذكر رئيس مجلس قروى الجلمة خالد أبو فرحة ومصادر أمنية أن جرافات الاحتلال تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال ودائرة ما تسمى التنظيم والبناء جرفت وهدمت عدة بسطات للخضار والفواكه بالقرب من حاجز "الجلمة" المقام فوق أراضى القرية.

فى سياق متصل، تصدى أهالى قرية قريوت جنوب نابلس فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية لهجوم مستوطنين حاولوا إحراق منتزه بالقرية، والاعتداء على منازل.

وقال مسئول لجنة مقاومة الاستيطان بالقرية بشار صادق إن يقظة الأهالى ولجان الحراسة أحبطت محاولة مجموعة من المستوطنين قدمت من مستوطنة "عيليه" المقامة على أراضى القرية والقرى المجاورة، إحراق منتزه القرية، وكذلك الاعتداء على بعض المنازل.

وكان الفلسطينيون قد شرعوا عقب جريمة إحراق مستوطنين يهود لعائلة دوابشة فى قرية دوما جنوب نابلس فى 31 يوليو الماضى والتى أدت إلى وفاة رضيع فلسطينى ووالده حرقا بتشكيل لجان حماية لصد هجمات المستوطنين فى مختلف أنحاء الضفة.
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