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صحيفة الخليج الكويتية تخصص ملحقًا للاحتفال بقناة السويس الجديدة

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صحيفة الخليج الكويتية تخصص ملحقًا للاحتفال بقناة السويس الجديدة صحيفة الخليج الكويتية تخصص ملحقًا للاحتفال بقناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة

احتفت صحيفة الخليج الكويتية بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وخصصت ملحقا داخل عددها الأسبوعى الصادر، صباح اليوم الثلاثاء، للحديث عن الاحتفال، وأهم الشخصيات التى شاركت فى الحفل.

 ونقلت الصحيفة نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال، وأشارت إلى تأكيد الرئيس أن المشروع يبرهن للعالم على قدرة المصريين على الإنجاز، وأن قناة السويس خطوة من ألف خطوة، والتاريخ سيذكر لمصر أنها تصدت بأزهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الدينى ليواكب العصر.

وكتب رئيس تحرير صحيفة الخليج، أحمد بهبهانى، افتتاحية العدد تحت عنوان “.. انتصار الأمل”: “عندما كنت أتابع مجريات الاحتفال المهيب بمشروع قناة السويس الجديدة، وأشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فوق يخت “محروسة”، ثم وهو يعطى إشارة البدء بهذا المشروع المبشر لمصر وللمنطقة وللعالم كله، عادت بى الذاكرة إلى الوراء، حين التقيت الرئيس السيسى، وهو لا يزال وزيرا للدفاع، فى جلسة حوار امتدت عدة ساعات، وتطرقت إلى كثير من القضايا المصرية والعربية والدولية، وأيقنت من خلالها أنه يمتلك كل مقومات القيادة التى تؤهله لرئاسة دولة كبيرة بحجم ومكانة مصر”.

أ ش أ

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