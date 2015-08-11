وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز، على متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 741 سيارة، ودراجة بخارية قادمة من جدة، والسفينة جولي ديامنتي، و على متنها 87 حاوية، و241 معدات بوزن 1652 طن، قادمة من كينيا .

يشهد ميناء السخنة، اليوم، مغادرة السفينة اماس سى رينيا، وعلى متنها 70 حاوية 20 قدم، 45 حاوية 40 قدم بوزن 1155 طن، متجهة إلى السعودية.

السفينة قامت بتفريغ 66 حاوية 20 قدم و98 حاوية 40 قدم بوزن 3522 طن.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دودو و على متنها 27 ألف و 499 طن فحم بترولى قادمة من الكويت و العبارة أمانة و على متنها 346 راكب و 24 شاحنة و 161 سيارة كما تغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 976 راكب و 52 سيارة و 8 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 947 راكب و 26 سيارة و 14 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 669 راكب و32 سيارة منهم 25 سيارة تصدير و السفينة بريدج وعلى متنها 26 براد و 14 تريلا و 21 براد .

يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1026 راكب و 78 سيارة متجهة إلى ضبا ، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و استقبال العبارة نيوتاليس و على متنها 107 سائح الى و من الكنيسة لممارسة رياضة الغوص و الرياضات المائية.