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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

أرشيفية

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز، على متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 741 سيارة، ودراجة بخارية قادمة من جدة، والسفينة جولي ديامنتي، و على متنها 87 حاوية، و241 معدات بوزن 1652 طن، قادمة من كينيا .

يشهد ميناء السخنة، اليوم، مغادرة السفينة اماس سى رينيا، وعلى متنها 70 حاوية 20 قدم،  45 حاوية 40 قدم بوزن 1155 طن، متجهة إلى .

السفينة قامت بتفريغ 66 حاوية 20 قدم و98 حاوية 40 قدم بوزن 3522 طن.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دودو و على متنها 27 ألف و 499 طن فحم بترولى قادمة من الكويت و العبارة أمانة و على متنها 346 راكب و 24 شاحنة و 161 سيارة كما تغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 976 راكب و 52 سيارة و 8 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 947 راكب و 26 سيارة و 14 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 669 راكب و32 سيارة منهم 25 سيارة تصدير و السفينة بريدج وعلى متنها 26 براد و 14 تريلا و 21 براد .

يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1026 راكب و 78 سيارة متجهة إلى ضبا ، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و استقبال العبارة نيوتاليس و على متنها 107 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية.

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