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مصرع 5 من أسرة واحدة غرقا بعد سقوط سيارتهم بترعة على طريق سوهاج-أسيوط

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مصرع 5 من أسرة واحدة غرقا بعد سقوط سيارتهم بترعة على طريق سوهاج-أسيوط مصرع 5 من أسرة واحدة غرقا بعد سقوط سيارتهم بترعة على طريق سوهاج-أسيوط
لقت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد مصرعها غرقا فى الترعة الإبراهيمية على طريق "أسيوط - سوهاج" بعد انفجار الإطار الأمامى للسيارة وغرقها فى الترعة الإبراهيمية الملاصقة للطريق.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز أسيوط يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى الترعة الإبراهيمية وغرق قائدها وزوجته وأولاده الثلاثة لانفجار إطار السيارة الأمامى، مما أدى لانحرافها وغرقها فى الترعة الإبراهيمية الملاصقة للطريق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

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مصر 365