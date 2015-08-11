محافظ كفر الشيخ يوافق على تطوير مستشفى الرمد

وافق الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ،على تطوير مستشفى الرمد بمدينة كفر الشيخ، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وكانت مديرية التنظيم والإدارة قد عرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ لإجراء دراسة لتطوير مستشفى الرمد بكفر الشيخ لرفع كفاءته ومعالجة المشكلات المتواجدة به.

أوصت الدراسة التى أجرتها مديرية التنظيم والإدارة بضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمكتب خدمة المواطنين لرفع مستوى أدائهم وإكسابهم للمهارات.

كما أوصت الدراسة بتطوير كافة أقسام المستشفى ليقدم خدمات أفضل للمواطنين.