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مياه سوهاج: بحث توصيل الصرف الصحى لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً

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مياه سوهاج: بحث توصيل الصرف الصحى لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً مياه سوهاج: بحث توصيل الصرف الصحى لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسئولى نادى روتارى وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف نافع أنه تم بحث توصيل الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ 5 ملايين جنيه، وكذلك بحث التعاون فى استكمال مشروع صرف صحى قرية القرارة بسوهاج بمبلغ 3 ملايين جنيه هذا بالإضافة إلى كلورة 113 محطة مياه شرب ارتوازية بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما تم بحث مد وتدعيم شبكات مياه شرب للمناطق المحرومة المستجدة بمبلغ 11 مليون جنيه لخدمة 84 ألف نسمة وتدعيم شبكات صرف صحى للمناطق المحرومة المستجدة بمبلغ 20 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة وكذلك بحث استكمال مشروعات الصرف الصحى لعدد 11 قرية بمحافظة والتى بمبلغ 230 مليون جنيه.

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مصر 365