أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصر أسوان للأسماك: صرف 4 ملايين جنيه فى تطوير مصنع العلف

Google+ Print
مصر أسوان للأسماك: صرف 4 ملايين جنيه فى تطوير مصنع العلف مصر أسوان للأسماك: صرف 4 ملايين جنيه فى تطوير مصنع العلف
أكد اليوم المهندس أسامة كامل، رئيس قطاع أسوان بشركة أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، أن الغلاية الجديدة التى سيتم تركيبها لمصنع العلف التابع للشركة ستقوم بضغط البخار للقضاء على أى ميكروبات ضارة عند 7 بار أثناء عملية تصنيع بودرة الأسماك، حيث إن نسبة البروتين داخل المنتج تصل إلى 45%، كما أنه منذ انطلاق العمل فى أعمال تطوير المصنع نهاية العام الماضى تم صرف نحو 4 ملايين جنيه من بينها تركيب نفق 4 أطنان لإنتاج الأسماك الفيليه ومنظمة ومنزوعة الأحشاء والتى من المقرر أن يتم توزيع منتجاتها بمنافذ الشركة التى تضم 3 منافذ بأسوان و26 منفذ بالقاهرة و5 منافذ بالساحل الشمالى.

وأوضح بأنه جار استكمال أعمال توريد باقى المعدات ليعمل المصنع فور تشغيله بكامل طاقته 100 طن يومياً، حيث إن الأعمال المتبقية حالياً تشمل إحلالا وتجديدا لكباسات التبريد والتجميد، وتجهيز 2 نفق تجميد هواء عند درجة سالب 30 درجة سعة كل منهما 5.5 طن، وأيضاً تجهيز 3 أنفاق عند درجة سالب 40 سعة كل منهما واحد طن لمدة 3 ساعات ليسهم كل ذلك فى توفير نحو 1500 فرصة عمل ما بين عمالة دائمة وعمالة فنية تعمل بالإنتاج، وخاصة أن خطة الشركة تستهدف إنتاج 100 طن من ألواح الثلج بإجمالى 4 آلاف لوح بلاط، علاوة على 30 طن بودرة علف من مخلفات الأسماك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر