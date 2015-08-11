مصر أسوان للأسماك: صرف 4 ملايين جنيه فى تطوير مصنع العلف

أكد اليوم المهندس أسامة كامل، رئيس قطاع أسوان بشركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، أن الغلاية الجديدة التى سيتم تركيبها لمصنع العلف التابع للشركة ستقوم بضغط البخار للقضاء على أى ميكروبات ضارة عند 7 بار أثناء عملية تصنيع بودرة الأسماك، حيث إن نسبة البروتين داخل المنتج تصل إلى 45%، كما أنه منذ انطلاق العمل فى أعمال تطوير المصنع نهاية العام الماضى تم صرف نحو 4 ملايين جنيه من بينها تركيب نفق 4 أطنان لإنتاج الأسماك الفيليه ومنظمة ومنزوعة الأحشاء والتى من المقرر أن يتم توزيع منتجاتها بمنافذ الشركة التى تضم 3 منافذ بأسوان و26 منفذ بالقاهرة و5 منافذ بالساحل الشمالى.

وأوضح بأنه جار استكمال أعمال توريد باقى المعدات ليعمل المصنع فور تشغيله بكامل طاقته 100 طن يومياً، حيث إن الأعمال المتبقية حالياً تشمل إحلالا وتجديدا لكباسات التبريد والتجميد، وتجهيز 2 نفق تجميد هواء عند درجة سالب 30 درجة سعة كل منهما 5.5 طن، وأيضاً تجهيز 3 أنفاق عند درجة سالب 40 سعة كل منهما واحد طن لمدة 3 ساعات ليسهم كل ذلك فى توفير نحو 1500 فرصة عمل ما بين عمالة دائمة وعمالة فنية تعمل بالإنتاج، وخاصة أن خطة الشركة تستهدف إنتاج 100 طن من ألواح الثلج بإجمالى 4 آلاف لوح بلاط، علاوة على 30 طن بودرة علف من مخلفات الأسماك.