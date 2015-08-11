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بالصور .. انتشال أسرة غرق منزلهم بمياه الصرف فى أسوان باللنشات

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واصلت اللنشات المطاطية التابعة للإنقاذ النهرى، جهودها حتى فجر اليوم الثلاثاء، ونجحت فى انتشال أسرة مكونة من سيدة وزوجها وطفليهما من داخل منزلهم بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان.

جاء ذلك عقب كارثة غرق مياه الصرف الصحى للمنطقة نتيجة توقف طلمبات الرفع بمحطتى الصرف الصحى رقم 1 و6 بالمنطقة عن العمل، نظراً لانقطاع التيار الكهربائى وحدوث عطل بمولد الكهرباء الاحتياطى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- بالصور.. غرق منازل بركة الدماس فى أسوان بمياه الصرف لتوقف ماكينات المحطة
>- ننشر وصور كارثة غرق منازل بركة الدماس فى أسوان

- محافظ أسوان يحيل واقعة غرق منازل بركة الدماس بمياه الصرف إلى النيابة

- إغماء رئيس شركة الصرف الصحى بأسوان أثناه تواجده بموقع غرق المنازل
>- إجلاء العشرات بـ"لنشات مطاطية" بعد غرق منازلهم بمياه الصرف الصحى بأسوان
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مصر 365

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