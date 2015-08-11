بالصور .. انتشال أسرة غرق منزلهم بمياه الصرف فى أسوان باللنشات

واصلت اللنشات المطاطية التابعة للإنقاذ النهرى، جهودها حتى فجر اليوم الثلاثاء، ونجحت فى انتشال أسرة مكونة من سيدة وزوجها وطفليهما من داخل منزلهم بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان.

جاء ذلك عقب كارثة غرق مياه الصرف الصحى للمنطقة نتيجة توقف طلمبات الرفع بمحطتى الصرف الصحى رقم 1 و6 بالمنطقة عن العمل، نظراً لانقطاع التيار الكهربائى وحدوث عطل بمولد الكهرباء الاحتياطى.

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