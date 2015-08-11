صحة الأقصر ترفع حالة التأهب بالمستشفيات لمواجهة حرارة الجو

أمرت الدكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بضرورة رفع حالة التأهب لمدة 72ساعة بجميع مستشفيات الأقصر، وذلك بغرض مواجهة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة التى تعدت الـ45 درجة مئوية.

وكلف وكيل وزارة الصحة جميع أطباء المحافظة بضرورة التواجد بصورة مكثفة فى مقار أعمالهم، وذلك للقيام بدورهم فى رعاية المواطنين المصابين بضربات الشمس أو الإرهاق الحرارى نتيجة الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، والتى أودت بحياة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

ومن جانبها أهابت الإدارة الصحية بأرمنت بجميع المواطنين بالمدينة، بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فى أوقات الذروة، وسرعة التوجه إلى مستشفى الحميات فى حالة الإصابة لتلقى العلاج اللازم.