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رفع 200 حالة إشغال طريق بحى غرب والسوق السياحى بمدينة أسوان

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نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية أمن أسوان والقطاعات المعنية حملة مكبرة على المحلات المخالفة وإشغالات الطريق العام بنطاق حى غرب والسوق السياحى بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 حالة إشغال طريق عام وتحرير 15 محضر حجز إدارى وتحرير 22 محضر إشغال طريق بمعرفة شرطة المرافق و22 إنذار عمالى و28 محضر بيئة وتحرير 6 محاضر مخالفة وعدم وجود تراخيص.

كما تم تحصيل مبلغ 3800 جنيه كرسوم متنوعة ومتأخرات، وتمت مصادرة المأكولات لصالح دار رعاية البنين طبقاً للقواعد المنظمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قيادات أمنية مشاركة فى الحملة -اليوم السابع -8 -2015
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قيادات أمنية مشاركة فى الحملة

رفع 200 حالة إشغال طريق بحى غرب والسوق السياحى بمدينة أسوان -اليوم السابع -8 -2015
>

رفع 200 حالة إشغال طريق بحى غرب والسوق السياحى بمدينة أسوان

رفع كراسى مقهى مخالف -اليوم السابع -8 -2015
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رفع كراسى مقهى مخالف

جانب من الحملة المكبرة -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من الحملة المكبرة

حمله مكبرة على المحلات المخالفة وإشغالات الطريق العام بأسوان -اليوم السابع -8 -2015
>

حمله مكبرة على المحلات المخالفة وإشغالات الطريق العام بأسوان


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مصر 365