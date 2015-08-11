بالصور.. شباب مدينة الطود بالأقصر يطلقون مبادرة "أسبوع النظافة"

قام عدد كبير من أبناء مدينة الطود بمحافظة الأقصر، بإطلاق فعاليات مبادرة "أسبوع النظافة" الشبابية فى قرى المدينة، وذلك للقيام بدورهم التنموى داخل القرى التابعين لها، وتنظيفها وتجميلها لخروجها بصورة تليق بأبناء الأقصر.

وتشمل فعاليات "أسبوع النظافة" بمدينة الطود، التنظيف اليومى على مدار الساعة فى جميع شوارع القرى والمدينة بأكملها، وكذلك تنظيف مسار الطريق السريع القاهرة – أسوان الزراعى، وأعمال التنظيف بصورة كبيرة فى المناطق التي يتكدس فيها القمامة، وهى نجع الجسور وكرم الحاجة.

ولاقت فعاليات المبادرة الشبابية "أسبوع النظافة" استحسان جميع المواطنين فى مدينة الطود بأكملها، ووجهوا التحية لجميع الشباب بالمدينة المشاركين في تلك الفعاليات، كما أكد محمد بدر محافظ الأقصر أن مثل هؤلاء الشباب هم أمل المستقبل لمحافظة الأقصر.



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