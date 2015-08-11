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ضبط 4 أشقاء بحوزتهم 25 كجم بانجو قبل ترويجها بقنا

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ضبط 4 أشقاء بحوزتهم 25 كجم بانجو قبل ترويجها بقنا ضبط 4 أشقاء بحوزتهم 25 كجم بانجو قبل ترويجها بقنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى والقوة المرافقة، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث، من ضبط 4 أشقاء بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها على عملائهم.

تلقت مديرية أمن قنا إخطار يفيد ورود معلومات إلى ضباط فرع البحث الجنائى تفيد قيام 4 أشقاء بجلب كمية من نبات البانجو لترويجها على عملائهم بمحافظة قنا تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أسامة الشيخ والنقيبين محمد علام ومحمد العمدة، وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهمين وهم "سليم ع م" السابق اتهامة في 4 قضايا وأشقاؤه عمر ومحمد والأمير وعثر بحوزتهم على (6) لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر و(19) لفافة مختلفة الأحجام وزنت 25 كجم بانجو قبل ترويجها على عملائهم.

جار تحرير محضر بعد التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365