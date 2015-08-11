«داعش» يتبنى تفجيرات ديالي العراقية

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات أسفرت عن مقتل العشرات في محافظة ديالى العراقية، الاثنين.

وأشد هذه الهجمات دموية ناجم عن انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط سوق شعبية في منطقة الهويدر شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وأوقع 51 وعشرات الجرحى.

وأدى تفجير منفصل بسيارة مفخخة يقودها انتحاري أيضا في حي سكني وسط ناحية كنعان، إلى مقتل سبعة أشخاص. في حين قتلت عبوة ناسفة في منطقة الوثبة الواقعة بين الهويدر وبعقوبة، ثلاثة أشخاص على الأقل.

وتتعرض عدة محافظات عراقية منذ عدة أشهر إلى هجمات دامية بالتوازي مع الحملة التي تقودها القوات الحكومية، بدعم من ميليشيات مسلحة، لدحر تنظيم الدولة المتشدد في شمال العراق وغربه.