فيديو - أحمد مرتضى: شيكابالا سيخرج للإسماعيلي عن طريق الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث باسم النادي إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة قد ينضم للإسماعيلي، لكن عن طريق النادي الأبيض.

أحمد مرتضى منصور أعلن عبر قناة النهار للرياضة أن الزمالك تقدم بعرض يبلغ 150 ألف دولار لسبورتنج لشبونة لاستعارة شيكابالا لموسم.

وأضاف أحمد مرتضى "بعد نهاية الموسم لو رغب الزمالك في ضم اللاعب بشكل نهائي سيدفع 500 ألف دولار. هذا هو العرض الذي تقدمنا به لسبورتنج".

وأكد أحمد مرتضى أن شيكابالا لن يلعب للزمالك الموسم المقبل حتى لو نجح النادي الأبيض في مساعيه، بل سيخرج على سبيل الإعارة إلى الإسماعيلي.

وعن كون الإسماعيلي تحرك بشكل منفرد في التفاوض مع سبورتنج البرتغالي، عقب أحمد مرتضى "تقدموا بنفس عرضنا. عرضوا 100 ألف دولار ونحن نعرض 150 ألفا".

وتابع "شيكابالا سيخرج إلى الإسماعيلي عن طريق الزمالك لو نجحنا في التفاوض مع سبورتنج".