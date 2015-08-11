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الزمالك يوضح حقيقة الشرط الجزائي في عقد فيريرا الجديد

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الزمالك يوضح حقيقة الشرط الجزائي في عقد فيريرا الجديد الزمالك يوضح حقيقة الشرط الجزائي في عقد فيريرا الجديد

فسّر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي حقيقة الشرط الجزائي الذي يطلبه جوزفالدو فيريرا المدير الفني في العقد الجديد.

واقترب الزمالك من تجديد تعاقد فيريرا لمدة موسم إضافي بعد ستة أشهر قضاها بالقلعة البيضاء تُوج فيها بلقب الدوري المصري بعد غياب 11 عاما.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية يوم الأثنين: "فيريرا يريد الالتزام بنفس بنود التعاقد التي كانت في العقد القديم.. ومن بينها شرط جزائي بحصوله على راتب الأشهر المتبقية في عقده".

وأضاف "كان هذا منطقي في العقد القديم لأنه قصير الأجل. لكن الآن سيكون موسم كامل وهنا الخلاف".

وتابع "أنفي تماما أن يكون الأزمة رغبته في وجود بند الشرط الجزائي شهرين أو ثلاثة.. لكن أود أن اطمئن جمهور الزمالك أننا وصلنا لصيغة اتفاق".

وأكد أحمد مرتضى أن العقد سيتم تجديده خلال أيام قليلة.

وأتم "لابد أن يعلم جمهور الزمالك أن ناديهم ليس زمالك فيريرا أو أشخاص.. هو منظومة ومؤسسة متكاملة وهدفنا الحفاظ على النجاح الذي تحقق".

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