القيعي يتحدث عن إيفونا.. اعتزال متعب.. ويقارن أنطوي بفلافيو

تحدث عدلي القيعي مدير التسويق والاستثمار الرياضي السابق بالأهلي عن رأيه في انضمام ماليك إيفونا وجون أنطوي لصفوف المارد الأحمر، والأراء التي انتشرت حول مطالبة عماد متعب بالاعتزال بسبب انخفاض مستواه.

وحل القيعي ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" يوم الاثنين وحرص في بداية حديثه عن إيفونا قائلا:"أطالب الجماهير بالصبر عليه وعدم استعجاله، لا تحاسبوه على التمريرة الواحدة".

وأضاف"هو يمتلك قدرات تؤهله لأن يكون مهاجما جيدا، انسوا ما تم دفعه فيه من أجل ضمه للأهلي، تابعوه واصبروا عليه حتى يظهر كل ما لديه"

وأكمل"أنا مشفق حقا على كل صفقة انضمت للأهلي حدث حولها جدلا كبيرا، لأن ذلك يضع ضغوطا كبيرة على اللاعب".

جون أنطوي

وبعدما أبدى القيعي رأيه عن صفقة انضمام إيفونا للأهلي، تحدث عن المهاجم الإفريقي الآخر والقادم من الشباب السعودي جون أنطوي.

وعن الأزمة التي من المتوقع أن تلاقي أنطوي علق"سوف يتم مقارنة أدائه مع الأهلي بذلك الذي قدمه مع الإسماعيلي".

وأضاف"لكن يجب أن نعي جيدا أن المساحات التي يعطيها المنافسين للإسماعيلي في المباريات تختلف عن الأهلي، فكل فريق له طبيعة وأسلوب لعب".

وأكمل"وأمام الأهلي تقوم كل الفرق بالتكتل الدفاعي، وبالتالي يقل عدد الفرص المتاحة للمهاجمين، لذلك لا تقارنوا أدائه حينما كان لاعبا في الإسماعيلي".

وعن فشل أنطوي مع الشباب السعودي وعدم تسجيله سوى لأربعة أهداف، رد قائلا:"فلافيو فشل أيضا مع نفس الفريق".

وتابع"السعودية هناك جو ومناخ مختلف عن الأهلي، هناك لو لاعب ما لم يقدم أداء جيدا لشهرين سوف يرحل بسبب قدرتهم على جلب لاعب آخر بسهولة، ولا يجب أن ننسى أيضا عامل التوفيق".

وواصل"لكن انتظروا أنطوي".

اعتزال متعب

انخفض مستوى عماد متعب في الفترة الأخيرة، ما دفع البعض لمطالبته بالاعتزال أو الرحيل عن الأهلي، فهل يوافق القيعي على ذلك الأمر.

ورد القيعي"من هو هداف الفريق؟ هو متعب".

وتابع"عندما كنا نعاني من نقص هجومي واحتجنا لمهاجم كان هو متعب، كان هو الاعب الذي تم الاعتماد عليه، فهو من أصحاب الخبرات".

وأضاف"نفس ذلك الحديث وجه في وقت سابق لحسام حسن في عام 1998، ولكنه رد في الملعب وجلب كأس أمم إفريقيا وكان هداف البطولة، واستمر يلعب بعد ذلك لست سنوات".

وأتم"ليس من حق أي شخص أن يطالب أي لاعب بالاعتزال، الشخص الوحيد القادر على اتخاذ ذلك القرار هو اللاعب نفسه".