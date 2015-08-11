القيعي يوضح رأيه في صفقات الزمالك.. ويختار منهم لاعبا يرغب بضمه للأهلي

أشاد عدلي القيعي مدير الاستثمار والتسويق الرياضي السابق بالأهلي بالتعاقدات التي أبرمهما الزمالك خلال الفترة الأخيرة واصفا إياها بـ"الواعدة جدا".

وكان الزمالك قد ضم محمد سالم، محمد عادل جمعة، شريف علاء، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد حسن مكي، إبراهيم عبد الخالق، ومحمد إبراهيم.

وحل القيعي ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" يوم الاثنين، ووجه إليه سؤالا حول رأيه في صفقات الزمالك.

وعلق"الزمالك صفقاته جيدة جدا، الموسم الماضي نجح في تغيير نفسه، والآن يقوم بترميم المراكز التي لم يحقق فيها نجاحات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف"إبراهيم عبد الخالق ومحمد سالم وكهربا ومحمد عادل جمعة لاعبين مميزين جدا، والزمالك يراهن بهم على المستقبل".

وواصل"الزمالك ترك لاعبين مميزين وجلب لاعبين مميزين أيضا فالفوارق لم تكن ضخمة بين الراحلين والمنضمين، مثلما حدث مع أحمد جعفر وعرفة السيد وجاء بباسم مرسي وخالد قمر".

واستدرك"بالطبع باسم تألق بشدة، لكن خالد قمر ظلم".

وتابع"ذكاء الزمالك هو رهانه من خلال صفقاته على المستقبل".

من اللاعب الذي يرغب في ضمه للأهلي؟

بعد ذلك وجه إليه سؤالا حول أي لاعب من من المنضمين حديثا للزمالك كان يرغب في نقله للأهلي، وأجاب"محمد سالم".

وأوضح"سالم لاعب رائع، ولكن لولا وجود ماليك إيفونا وجون أنطوي لكان حاول الأهلي ضمه".