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القيعي عن أزمة جمعة وغالي: هتلر غزى العالم بالإعلام

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القيعي عن أزمة جمعة وغالي: هتلر غزى العالم بالإعلام القيعي عن أزمة جمعة وغالي: هتلر غزى العالم بالإعلام

"الكل نسي الأهلي وأصبح يتعامل بمشاعره الشخصية" هكذا تحدث مدير الاستثمار والتسويق الرياضي السابق بالأهلي عدلي القيعي عن رأيه في الأزمة التي حدثت بين حسام غالي وعبد الله السعيد لاعبا الفريق من جهة وبين وائل جمعة مدير الكرة.

وكان الثلاثي قد دخل في أزمة ليتم على إثرها استبعاد لاعبا الفريق من السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي، مع إعفاء جمعة من التواجد مع البعثة أيضا بسبب إدلائه لحديث صحفي هاجم فيه الثنائي.

وأبدى القيعي رأيه في تلك الأزمة خلال حلوله ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"الكل نسي الأهلي وأصبح يتعامل بمشاعره الشخصية".

وتابع"غالي أسطورة كروية لم يحصل على ما يستحقه في دنيا كرة القدم، لو لم يقذف بقميص توتنام لأصبح أحد أهم لاعبي الدوري الإنجليزي".

وأضاف"لقد تحدثت مع وائل جمعة وأبلغته بتأييدي الكامل لقراراته، لكن أبلغته بأنه أخطأ بالإدلاء بتلك التصريحات".

وواصل"أبلغته بأنه كأسطورة للأهلي فإن هذا الحديث الصحفي لا يتناسب معه أو مع الأهلي مطلقا".

وأكمل"صالح وطارق سليم كانا لا يحبان الإعلام، ولكن أنا كنت أعارضهم يجب أن نتحدث في الأوقات المناسبة فقط".

وأتم"هتلر غزى العالم بالإعلام، علينا التحدث في الأوقات المناسبة".

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فيديو اليوم السابع