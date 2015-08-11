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السعودية : لن نسمح للإرهاب بالعبث بأمن المملكة

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السعودية : لن نسمح للإرهاب بالعبث بأمن المملكة السعودية : لن نسمح للإرهاب بالعبث بأمن المملكة

نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود،

قال نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، إن كل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها سيجد الرد عمليًا فى الميدان فورًا دون أى تأخير وسيفهم من يحاول ذلك عمليًا.

 جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس، فى مقر قوة الطوارئ الخاصة بعسير مع أسر وذوى شهداء الواجب الذين استشهدوا فى حادث التفجير الإرهابى الذى طال عددًا من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة بالمسجد.

وقال: “أوكلنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقل خالص تعازيه ومواساته لكم جميعًا فى أبنائنا رجال الأمن البواسل، ودعواته بأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.

وأكد اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا فى سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال والفئة الباغية التى تسعى إلى تقويض الأمن وقتل الأبرياء، داعيًا الله أن يحمى المملكة من شرور المجرمين ومن تسول له نفسه إلحاق الأذى بأمن واستقرار المملكة.

أ ش أ

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