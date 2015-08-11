أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

هيئة الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة

Google+ Print
هيئة الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة هيئة الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والمنخفضة والمتوسطة جنوبًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة على البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة على البحر الأحمر وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى مترين أما البحر الأحمر فتكون من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 38 29

الإسكندرية 33 25
> مطروح 34 24
> بورسعيد 32 26
> دمياط 32 27
> بلطيم 33 26
> الإسماعيلية 39 27
> السويس 39 27
> العريش 39 23
> نخل 39 22
> طابا 40 23
> الطور 38 29
> مرسي علم 43 30
> الغردقة 43 33
> شرم الشيخ 43 32
> رفح 38 23
> كاترين 34 22
> سيوة 41 29
> المنيا 40 29
> الفيوم 39 29
> رأس سدر 40 28
> أبوسمبل 44 27
> وسط الدلتا 38 29
> أسيوط 43 26
> سوهاج 44 27
> الأقصر 46 29
> أسوان 47 32
> شلاتين 39 31
> حلايب 37 32
> الوادى الجديد 47 35
> قنا 47 32
> نويبع 40 29
> السلوم 33 24.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر