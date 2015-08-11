هيئة الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والمنخفضة والمتوسطة جنوبًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة على البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة على البحر الأحمر وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى مترين أما البحر الأحمر فتكون من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 38 29

الإسكندرية 33 25

> مطروح 34 24

> بورسعيد 32 26

> دمياط 32 27

> بلطيم 33 26

> الإسماعيلية 39 27

> السويس 39 27

> العريش 39 23

> نخل 39 22

> طابا 40 23

> الطور 38 29

> مرسي علم 43 30

> الغردقة 43 33

> شرم الشيخ 43 32

> رفح 38 23

> كاترين 34 22

> سيوة 41 29

> المنيا 40 29

> الفيوم 39 29

> رأس سدر 40 28

> أبوسمبل 44 27

> وسط الدلتا 38 29

> أسيوط 43 26

> سوهاج 44 27

> الأقصر 46 29

> أسوان 47 32

> شلاتين 39 31

> حلايب 37 32

> الوادى الجديد 47 35

> قنا 47 32

> نويبع 40 29

> السلوم 33 24.

أ ش أ