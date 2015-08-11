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اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس بتهمة اغتيال وزير الداخلية السابق

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اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس بتهمة اغتيال وزير الداخلية السابق اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس بتهمة اغتيال وزير الداخلية السابق

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بتهمة اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

 وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

كما وجهت لهم تهم التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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