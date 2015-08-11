محافظ القاهرة يبحث اليوم أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة

يعقد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة اجتماعا برئاسة جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لمناقشة أهم المشروعات الجارية بالمحافظة ومنها مشروع القاهرة الخديوية.

كما يبحث الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها المحافظ فى عدة ملفات منها حظر سير /التوك توك/ بالشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات وإجلاء الباعة الجائلين بجانب استعراض ما يتم بملف العشوائيات والمرور والنظافة.

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