محافظ القاهرة يبحث اليوم أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة

يعقد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة اجتماعا برئاسة جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لمناقشة أهم المشروعات الجارية بالمحافظة ومنها مشروع القاهرة الخديوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما يبحث الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها المحافظ فى عدة ملفات منها حظر سير /التوك توك/ بالشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات وإجلاء الباعة الجائلين بجانب استعراض ما يتم بملف العشوائيات والمرور والنظافة.
كما يبحث الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها المحافظ فى عدة ملفات منها حظر سير /التوك توك/ بالشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات وإجلاء الباعة الجائلين بجانب استعراض ما يتم بملف العشوائيات والمرور والنظافة.
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