المملكة حريصة على تطوير علاقاتها مع إيران شرط عدم تدخلها في دول الجوار

أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن المملكة العربية السعودية حريصة على تطوير علاقاتها بشكل جيد مع إيران شرط أن تغير إيران سياستها التي تكمن بالتدخل في شؤون الدول الخليجية وسورية والعراق ولبنان، عاداً استمرار مأساة الشعب السوري مرده إلى دعم طهران لنظام بشار الأسد، وتدخلها في اليمن والعراق بشكل سافر، إضافة إلى البحرين.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده مع معالي وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين امس إنه يجب على إيران تغيير سياستها العدوانية تلك إذا ما أرادت بالفعل علاقات حسن جوار واحترام مع جيرانها.

ورأى معالي وزير الخارجية أن امتناع ايران عن دخول مفتشي منظمة برامج الطاقة النووية بعض المنشآت العسكرية يعني عزم طهران تصنيع أسلحة نووية، مؤكداً أن المملكة تراقب عن كثب تطورات السياسة الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم والحصول عليه مخصباً من الدول المعنية بملفها النووي.

وشدد معاليه على حرص المملكة على سلامة اليمن وشعبها، مشيراً إلى أن تدخل المملكة ودول التحالف كان بناءً على طلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

امتناع إيران عن دخول المفتشين الدوليين بعض المنشآت العسكرية يعني عزمها تصنيع أسلحة نووية

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، أكد معالي وزير الخارجية أن للإنسان حقوقه المصونة وفق الشريعة الإسلامية فالمرأة لها حقوقها وكل الإجراءات في المملكة منبثقة من الشريعة الإسلامية، وتطرق إلى قضية رائف بدوي، وقال إن أمورة تسير وفق القضاء المستقل، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى الداخلية ولذلك فهي لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية. من جانبه عبر معالي وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن حرص الحكومة الألمانية على توثيق علاقاتها مع المملكة العربية السعودية الشريك الاستراتيجي المهم بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وأكد شتاينماير تفهمه قلق الرياض ودول الخليج من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع دول (5 + 1) مبيناً أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران ستعود بشكل أقوى من ذي قبل إذا ما ثبت عدم تنفيذ طهران بنود الاتفاقية.

حقوق الإنسان مصونة وفقاً للشريعة.. وقضية رائف بدوي تسير وفق القضاء المستقل

وتحدث الوزير الألماني عن مأساة الشعب السوري، وأعرب عن أمله في المرونة التي تبديها موسكو تجاه مطالب المجتمع الدولي الذي يريد من الكرملين وقوفه إلى جانب العدالة ومطالب الشعب السوري بأن لا مستقبل للأسد في سورية إذا ماعقد مؤتمر دولي عن سورية.

وأعرب شتاينماير عن ارتياحه لتطورات العمليات العسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم إذ استطاعت المقاومة الشعبية استعادة عدن وغيرها من المدن الإسترايجية، معبراً عن أمله في انتهاء الأعمال العسكرية في القريب العاجل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية.

وأعلن شتاينماير أنه سيزور المملكة خلال شهر سبتمبر أو اكتوبر المقبلين وذلك ضمن التعاون الإستراتيجي بين برلين والرياض.