منتشر بنسبة 20%.. تعرف على أسباب الإصابة باضطرابات القولون العصبى

يعانى الكثيرون من مشاكل فى القولون، وهذا قد يتسبب فى شعورهم بالألم الشديد فى المعدة، ويتسبب ذلك فى عدم قدرتهم على تناول الأطعمة التى يرغبون فى تناولها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة باضطرابات فى القولون أصبحت منتشرة نظرًا لانتشار الأطعمة السريعة وعدم تناول الأطعمة الصحية، مضيفة أن السبب الأساسى فى الإصابة باضطرابات فى القولون هى عدم تنظيم الأكل حيث تحتوى الوجبات على كميات عالية من الدهون والأطعمة الحارة وتناول المقليات والأطعمة السريعة.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن القولون من الأمراض الأكثر شيوعًا فى المجتمع، حيث تصل نسبة الإصابة به إلى 20% أى أن 1 من كل 5 أشخاص يعانون من القولون وخاصة العصبى. وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الأسباب التى تتسبب فى الإصابة بالاضطرابات فى القولون، وهى:

>1- عدم تنظيم الغذاء وتناول وجبات صعبة الهضم على القولون

>2- التعرض للضغوط النفسية والتوترات العصبية