أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

منتشر بنسبة 20%.. تعرف على أسباب الإصابة باضطرابات القولون العصبى

Google+ Print
منتشر بنسبة 20%.. تعرف على أسباب الإصابة باضطرابات القولون العصبى منتشر بنسبة 20%.. تعرف على أسباب الإصابة باضطرابات القولون العصبى
يعانى الكثيرون من مشاكل فى القولون، وهذا قد يتسبب فى شعورهم بالألم الشديد فى المعدة، ويتسبب ذلك فى عدم قدرتهم على تناول الأطعمة التى يرغبون فى تناولها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة باضطرابات فى القولون أصبحت منتشرة نظرًا لانتشار الأطعمة السريعة وعدم تناول الأطعمة الصحية، مضيفة أن السبب الأساسى فى الإصابة باضطرابات فى القولون هى عدم تنظيم الأكل حيث تحتوى الوجبات على كميات عالية من والأطعمة الحارة وتناول المقليات والأطعمة السريعة.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن القولون من الأمراض الأكثر شيوعًا فى المجتمع، حيث تصل نسبة الإصابة به إلى 20% أى أن 1 من كل 5 أشخاص يعانون من القولون وخاصة العصبى. وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الأسباب التى تتسبب فى الإصابة بالاضطرابات فى القولون، وهى:
>1- عدم تنظيم الغذاء وتناول وجبات صعبة الهضم على القولون
>2- التعرض للضغوط النفسية والتوترات العصبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم