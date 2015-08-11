محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 90% من "سحارة سرابيوم" لرى أرض شرق القناة

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن أعمال مشروع سحارة سرابيوم الجديدة لعبور مياه الرى أسفل قناة السويس الجديدة لرى الأراضى الزراعية بشرق القناة نسبة التنفيذ بها وصلت إلى ما يزيد عن 90% حتى اﻵن ويجرى حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لها وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها بطول 420 مترا لنقل مياه نهر النيل أسفل قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية قدرها 182 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يجرى حاليا الضخ الأفقى لمواسير السحارة أسفل قناة السويس الجديدة، موضحا أن المشروع يساهم فى إحياء المناطق شرق قناة السويس ويربط محورى التنمية بين سيناء والدلتا ووادى النيل.

وأكد أن السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد إحياء مشروع ترعة السلام بسيناء لتوفير فرص العمل لأبناء سيناء والمحافظات المجاورة.

وأضاف المحافظ أن مشروع السحارة العملاقة يعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة، وهو امتدادا لسحارة سرابيوم القديمة ويهدف إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة لأهالى المزارعين فى منطقة شرق السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة لرى نحو 100 ألف فدان من أراضيهم الزراعية.

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