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اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

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اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات
تعلن اللجنة العليا للتنسيق، اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات بمقر وزارة التعليم العالى.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، والمشرف على التنسيق لـ"اليوم السابع"، إنه كان من المقرر إعلان النتيجة غدا الأربعاء، حيث انتهى القائمون على مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب مبكرا بعد عملهم المتواصل ليلا.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد المختلفة وصل إلى 165 ألفا و500 طالب وطالبة، من أصل 168 ألفا و730 طالبا وطالبة إجمالى عدد طلاب المرحلة، مؤكدا أن هناك 3 آلاف و230 طالبا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم.


>- ننشر خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

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