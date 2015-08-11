القبض على صاحبة شركة استيراد بحوزتها 2000 فلتر زيت غير مطابق للمواصفات

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمدرية أمن الجيزة، من ضبط مالكة شركة استيراد وتصدير، لقيامها باستيراد فلاتر زيت غير مطابقة للمواصفات.

ووردت معلومات أكدتها التحريات بقيام "هالة.إ" مالكة شركة بالهرم باستيراد فلاتر زيت سيارات غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام والمرفوض من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقيامها بطرح المنتج للبيع بالأسواق، مما يسبب أضرارًا كبيرة لأصحاب السيارات المستخدمة لتلك الأصناف من قطع غيار السيارات، ومحققة أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وتم القبض على المتهمة، وتم ضبط عدد 2000 فلتر زيت غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة للنيابة لتولى التحقيق.