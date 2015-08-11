اليوم..استكمال محاكمة 51 متهما بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد

تستمكل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، نظر محاكمة قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، والمتهم فيها 51 متهماً بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة بجلسة اليوم مشاهدة الأسطوانات والفيديوهات التى صورت الأحداث التى وقعت عقب حكم مذبحة استاد بورسعيد من محاولة لاقتحام السجن.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.