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وكيلة "التعليم" بكفر الشيخ: بدء مجموعات التقوية مبكرا لضرب الدروس الخصوصية

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وكيلة "التعليم" بكفر الشيخ: بدء مجموعات التقوية مبكرا لضرب الدروس الخصوصية وكيلة "التعليم" بكفر الشيخ: بدء مجموعات التقوية مبكرا لضرب الدروس الخصوصية
أكدت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن العقاب الصارم فى انتظار من يخالف قانون مجموعات التقوية، مشيراً إلى أن البداية القانونية لها فى شهر أكتوبر، إلا أنه تم تقديم موعدها إلى غسطس الحالى لتوجيه ضربة قاسمة للدروس الخصوصية.

وقالت إن المدارس لن تفتح فى غير مواعيد مجموعات التقوية وسيحال للنيابة العامة مدير المدرسة ومسئول الأمن إذا ما ثبت فتح المدرسة في أوقات مخالفة لقانون المجموعات.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه على مديرى المدارس الإبلاغ الفورى عن أى سنتر أو مشاهير الدروس الخصوصية فى كل مركز لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت أنها ستقف بكل طاقتها مع مجموعات التقوية، وسط متابعة جيدة ومشددة من مديرى الإدارات والتوجيه المالى و الإدارى بها.

وقالت إن هذا العام سيشهد جذبا للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المتعددة.

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