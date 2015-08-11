أعضاء بالغرفة التجارية فى أسوان يقيمون دعوى قضائية لبطلان الانتخابات

أقام 4 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمرشحين فى انتخابات الغرفة التجارية بأسوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالبون فيها ببطلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بأسوان، ووقف قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، بشأن إعلان أسماء الأعضاء المعينين فى المجلس، وتجميد عمل المجلس لحين الفصل فى الدعوى.

وطالب مقيمو الدعوى فى دعواهم التى حملت أرقام 7199، 7198، 7197، 7632 لسنة 2 ق، فى شقها المستعجل بوقف إعلان النتيجة وفى الشق الموضوعى بإلغائها وبطلان القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بتعيين الأعضاء.

وجاء فى عريضة الدعوى أن الانتخابات التى انتهت بالتزكية شابها مخالفات قانونية لمخالفتها لائحة الاتحاد العام للغرف التجارية لإشراف المجلس السابق عليها فى حين أنه لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة المنقضية فترته الإشراف على الانتخابات، إلى جانب مخالفتها للشروط بتعيين أعضاء فوق السن القانونية.

وتقدم عبد السلام دياب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى أسوان باستقالة مسببة إلى وزير التجارة والصناعة، كما تم توجيه إنذار على يد محضر لأعضاء المجلس الحالى ببطلان تشكيل هيئة مكتب الغرفة.