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بالصور.. أهالى الصيادين المحتجزين فى ليبيا يطالبون الرئيس بالتدخل للإفراج عنهم

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يعيش أسر الصيادين المحتجزين في ليبيا، مأساة كبيره وحالة من القلق والخوف على مصير أبنائهم، حيث يوجد في سجون ليبيا 47 صيادا منهم 16 صياد في سجن طرابلس و15 صياد في سجن الدفينة بمصراته و 17 صياد في سجن الكوفة ببني غازي .

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن السلطات اللبيبة ألقت القبض على ثلاثة مراكب صيد وهى "الأميرة منة ، وأبو هنا، والنادر) جميعهم من كفر الشيخ.

وأضاف إن هؤلاء الصيادين هم العائل الوحيد لأسرهم نظرا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة، مشيرا إلى أن من بين المحتجزين "حسن علي البهلوان، أحمد على البهلوان، شديد مصطفى كناس، أشرف على حسن، إسلام أحمد، عصام أحمد شعبان، السيد السيد البهلوان، يحيى السيد البهلوان، حمدى محمد أبوشاهين، محمد حمدان الطحان".

وناشد نقيب الصيادين بكفر الشيخ، القيادة السياسية بالتدخل للإفراج عن هؤلاء الصيادين، مطالبا الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة لتلك الأسر رحمة بهم.

زوجة الصياد حسن البهلوان، قالت:" نحن فى قلق دائم على الصيادين المحتجزين فى لبيا فى ظل الظروف التى تمر بها ليبيا وأن الصيادين لم يكونوا فى المياه الإقليمية الليبية ولم يخترقوها وللأسف تعودنا على أن السلطات الليبية وجماعة فجر لبيا تخرج خارج المياه الإقليمية الليبية وتجبر المراكب القادمة والمتجهة لجزيرة مالطا فى رحلات صيد على الدخول المياه الإقليمية الليبية وحبسهم وتقديمهم للمحاكمة ونحن نعيش فى قلق ورعب".

عدد من زوجات الصيادين أيضا استغثن بالرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للتدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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