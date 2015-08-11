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136 طالبًا يؤدون امتحان القبول بشعبة البتروكيماويات بالسويس.. اليوم

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136 طالبًا يؤدون امتحان القبول بشعبة البتروكيماويات بالسويس.. اليوم 136 طالبًا يؤدون امتحان القبول بشعبة البتروكيماويات بالسويس.. اليوم
يُجرى اليوم الثلاثاء، بمدرسة الصناعات المتقدمة الامتحان التحريرى للقبول بشعبة البتروكيماويات بالمدرسة، للناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2014/2015 بحد أدنى للقبول 280 درجة، للالتحاق بالصف الأول بالشعبة للعام الدراسى المقبل 2015/2016.

وصرح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى، بأن الاختبارات التحريرية اليوم تجرى فى 8 لجان امتحانية على يومين، لاستيعاب العدد الكبير للطلاب المتقدمين، موضحًا أن هناك اختبارات عملية تطبيقية تحت إشراف لجنة وزارية تعقب الاختبار التحريرى سيتم الإعلان عن موعد إجرائها قريباً، وأن المستهدف للقبول بالشعبة 50 طالباً من بين الطلاب المتقدمين وعددهم 130 طالبًا من أبناء محافظة السويس، و6 طلاب من خارج المحافظة.

وأشار عزب، إلى أن تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التعليم الفنى، والذى بدأ الثلاثاء 4/8 والذى يجرى بمدرسة التجارة المتقدمة بالملاحة سيستمر إلى الاثنين 17/8، ولن يتم قبول أى ملفات من الطلاب بعد هذا التاريخ، وأن إعلان نتائج التنسيق بشكل عام سيكون موعده بداية من الخميس 20 أغسطس الجارى.

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مصر 365