أوراق الشاى الأخضر الصحيحة أفضل من أكياس الشاى المطحون

فوائد الشاى الأخضر

الشاى الأخضر من أفضل المشروبات التى تساعد فى عملية حرق الدهون بالجسم، ولذا فغالبا ما تتم الاستعانة به فى الأنظمة الغذائية المنحفة.

يؤكد الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن فوائد الشاى الأخضر لا تنحصر فقط فى المساعدة على خسارة الوزن الزائد، بل يلعب دورا أساسيا فى العديد من العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان، وأهمها تنقية الجسم من السموم والحفاظ على الخلايا ورفع معدل التركيز.

أوراق الشاى الأخضر أفضل لصحتك

يوضح خالد يوسف أن الأوراق الصحيحة للشاى الأخضر تعد أفضل من الأوراق المطحونة المغلفة بأكياس الشاى وهى الأكثر انتشارًا، والسبب يرجعه خالد إلى أن الأوراق الصحيحة للشاى تحتفظ بصورة أفضل بجميع العناصر المكونه لنبات الشاى، وأهمها مضادات الأكسدة والتى تفقد أغلبها فى عملية التحميص والطحن، مؤكدا أن مضادات الأكسدة تعد من أهم مكونات نبات الشاى حيث تعمل على حماية الخلايا من التلف والتعرض للأورام، كما تساعد على تأخير علامات الشيخوخة على الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص.

لذا ينصح بتناول أوراق الشاى الأخضر الصحيحة بدلا من أكياس الشاى المطحون والطريقة الأنسب لاستخدامها يتم بواسطة إضافة أوراق الشاى إلى الماء المغلى وتركها لدقائق قبل الشرب.

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