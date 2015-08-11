أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أوراق الشاى الأخضر الصحيحة أفضل من أكياس الشاى المطحون

Google+ Print
أوراق الشاى الأخضر الصحيحة أفضل من أكياس الشاى المطحون أوراق الشاى الأخضر الصحيحة أفضل من أكياس الشاى المطحون
الشاى الأخضر من أفضل المشروبات التى تساعد فى عملية حرق بالجسم، ولذا فغالبا ما تتم الاستعانة به فى الأنظمة الغذائية المنحفة.

فوائد الشاى الأخضر

يؤكد الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن فوائد الشاى الأخضر لا تنحصر فقط فى المساعدة على خسارة الوزن الزائد، بل يلعب دورا أساسيا فى العديد من العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان، وأهمها تنقية الجسم من السموم والحفاظ على الخلايا ورفع معدل التركيز.

أوراق الشاى الأخضر أفضل لصحتك

يوضح خالد يوسف أن الأوراق الصحيحة للشاى الأخضر تعد أفضل من الأوراق المطحونة المغلفة بأكياس الشاى وهى الأكثر انتشارًا، والسبب يرجعه خالد إلى أن الأوراق الصحيحة للشاى تحتفظ بصورة أفضل بجميع العناصر المكونه لنبات الشاى، وأهمها مضادات الأكسدة والتى تفقد أغلبها فى عملية التحميص والطحن، مؤكدا أن مضادات الأكسدة تعد من أهم مكونات نبات الشاى حيث تعمل على حماية الخلايا من التلف والتعرض للأورام، كما تساعد على تأخير علامات الشيخوخة على الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص.

لذا ينصح بتناول أوراق الشاى الأخضر الصحيحة بدلا من أكياس الشاى المطحون والطريقة الأنسب لاستخدامها يتم بواسطة إضافة أوراق الشاى إلى الماء المغلى وتركها لدقائق قبل الشرب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم