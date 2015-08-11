قسم طب المجتمع يتبنى مشروعًا للقضاء على فيروس سى فى ثلاث مراحل

قالت الدكتورة آمال مختار، رئيس قسم بحوث طب المجتمع، إن هناك مشروعًا لتغيير سلوكيات المجتمع للقضاء على فيروس سى وهذا المشروع يتم من خلال ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى: بدأت بتحديد وترتيب أولويات السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستكشاف الممارسات الجديدة الناشئة التى تتعلق بالعادات المصرية التى قد تؤدى إلى انتقال فيروس "سى" وهى دراسة مقطعية تألفت من 500 حالة تم اختيارها عشوائيًا من مراكز ووحدات علاج فيروس التهاب الكبد (سى) التابعة لوزارة الصحة فى 7 محافظات مصرية حيث تم أيضًا تقييم وتحديد أثر التهاب الكبد الوبائى سى النفسى والاجتماعى وتم دراسة السلوكيات الخطيرة فى بنوك الدم فى المحافظات.

المرحلة الثانية: فكانت دراسة استقصائية قومية موجهة إلى عينة مكونة من 1200 أسرة و500 مشارك من مقدمى الرعاية الصحية الرسميين وغير الرسميين، لتقييم مستوى الوعى فيما يخص مختلف نواحى مرض الالتهاب الكبدى (سى).

المرحلة الثالثة: الحد من المخاطر والوعى الخاص بالالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) فى مصر مثل الملصقات والمنشورات والكتيبات والنشرات وكانت الثغرات التى تم تحديدها هى حجر الأساس لوضع إستراتيجية التواصل من أجل القضاء على فيروس سى وبناءً عليه تم إنتاج أدوات تعليمية وإعلامية متعددة الوسائط استهدفت السلوكيات الخطرة بالمجتمع المصرى ونقاط الضعف فى الوعى المستنبطة فى المرحلة الأولى والثانية على التوالى وتم تطبيق وتقييم هذه الأدوات على2992 مشاركًا.

وقد كانت المواد التعليمية والوسائط المتعددة التى تم إنتاجها ملائمة لثقافة المجتمع وتقدم المعلومات بطريقة سهلة الفهم، وبلغة غير طبية. وشملت المواد الترويجية:

1- أربعة كتيبات عربية لرفع الوعى لدى الجمهور حول "كيف تحمى نفسك من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسى"، "كيف نتعايش مع التهاب الكبد"، "كيف ندعم مريض التهاب الكبد" و"إجراءات مكافحة العدوى للعاملين بالمجال الصحى".

2- تسعة أفلام رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد بالعربية (٢-٣ دقائق) لرفع الوعى حول التهاب الكبد، وطريقة انتشار العدوى، والممارسات السلوكية الخاطئة، وكسر وصمة العار الاجتماعى المصاحب للالتهاب الكبدى C.

3- أغنية عن الوقاية من الإصابة بالالتهاب الكبدى "مكافحة فيروس C واجب علينا" موضحة أن رسالة المواد التى تم تطويرها ركزت على الحد من المخاطر والسلوكيات فى انتقال فيروس (سى) خلال أفراد الأسرة.