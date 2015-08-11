مجلس النواب الليبى يعتمد آلية اختيار رئيس حكومة الوفاق وأحد نائبيه

اعتمد مجلس النواب الليبى بجلسته أمس الاثنين، آلية اختيار المرشحين لرئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطنى وأحد نائبيه، والتى سيتم تقديمها للجنة الحوار التابعة لمجلس النواب المتواجدة بجنيف.

وقال مقرر مجلس النواب الليبى النائب "صالح قلمة" فى تصريح مساء أمس، بأنه تم التصويت على اختيار شخصين من داخل مجلس النواب لرئاسة وزارة حكومة الوفاق وأحد نائبيه، بعدد "67" صوتا من أصل "116" صوتا.

وفى السياق ذاته، قالت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازى عائشة الطبلقى العقورى لوكالة الأنباء الليبية بأنه تم تقديم مقترحٍ لآلية الاختيار حيث تقدم بعض النواب أن يتم اختيار “6” شخصيات من المجلس ويتم الاختيار من بينهم، وتم التصويت عليه وتحصل على عدد “45”صوتاً من “116” صوتا، بينما قدم أعضاء آخرون بمقترح ترشيح شخصيتين مباشرةً، وقد تم التصويت عليه بعدد “67” صوتا من أصل “116” صوتا.

ونوه مقرر مجلس النواب للوكالة بأنه من المحتمل أن يتم طرح الأسماء المرشحة للحكومة والتصويت عليها، بجلسة الغد لمجلس النواب، أو جلسة الأسبوع القادم وذلك بعد الإطلاع على ما يجرى بجلسة الحوار بجنيف اليوم الثلاثاء، والتى ستخوضها اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب.

يذكر أنه من ضمن المقترحات كان ترشيح إثنين من كل إقليم أى 6 أشخاص يتم ارسال اسمائهم إلى لجنة الحوار وهى تختار منهم الرئيس والنائب.

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